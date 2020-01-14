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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 17:37
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  • 14 Ocak 2020 Salı 17:40

Gençlerbirliği, Kristoffer Nordfeldt'i kadrosuna kattığını açıkladı

Gençlerbirliği, Kristoffer Nordfeldt'i kadrosuna kattığını açıkladı

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Gençlerbirliği, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt’i kadromuza kattı.

Kulübümüz, son olarak İngiltere’de Swansea City forması giyen Nordfeldt ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbola İsveç’te IF Brommapojkarna takımında başlayan Nordfelt daha sonra Hollanda ekiplerinden Heerenven forması giydi.

Swansea City’ye 2015 yazında transfer olan 30 yaşındaki tecrübeli eldiven artık Kırmızı Kara forma için ter dökecek.

Başkanımız Murat Cavcav, transfere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfelt’te karar kıldık.

Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt’in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz.”

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