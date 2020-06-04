Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışılırken, dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanın tamamlandığı belirtildi.
Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 17 yaşındaki genç forvet oyuncusu Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar'ın bu doğrultuda listesine 2 yeni ismi daha eklediği ortaya çıktı. Kartal, önlibero hattı için Hajduk Split'ten Hamza Barry, kaleci takviyesi için de PSV'li Jeroen Zoet'i gündemine aldı.
Milli Takım'ın değişmez savunma oyuncusu Kaan Ayhan, hakkında çıkan transfer haberlerini okuduğunu belirterek, “Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum” dedi.
Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.