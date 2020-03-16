Gençlerbirliği, Konya hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.
Yaklaşık 1 saat süren idman, son bölümdeki dört kaleli maçla tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircisiz oynama kararıyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi ile ilgili kararını yarın UEFA ile yapılacak telekonferans toplantısı sonrası verecek. Federasyonun, yarınki toplantıda İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ertelenmesini de talep edeceği öğrenildi.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.