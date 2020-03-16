Gençlerbirliği, Konya hazırlıklarına başladı

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TFF'den 'seyircisiz oynama kararı' tepkilerine yanıt geldi TFF'den 'seyircisiz oynama kararı' tepkilerine yanıt geldi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircisiz oynama kararıyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Futbol dünyasında koronavirüs sebebiyle ilk ölüm! Futbol dünyasında koronavirüs sebebiyle ilk ölüm! Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarihi toplantıda TFF'den UEFA'ya kritik talep Tarihi toplantıda TFF'den UEFA'ya kritik talep Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi ile ilgili kararını yarın UEFA ile yapılacak telekonferans toplantısı sonrası verecek. Federasyonun, yarınki toplantıda İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ertelenmesini de talep edeceği öğrenildi.

Herkes bunu konuşuyor! Karantinada görüntülendi Herkes bunu konuşuyor! Karantinada görüntülendi Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.