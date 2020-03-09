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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 22:00
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 22:00

Gençlerbirliği ile Antalyaspor yenişemedi

Gençlerbirliği ile Antalyaspor yenişemedi

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Süper Lig'den 25. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Başkent ekibi 53. dakikada Giovanni Sio'nun golüyle öne geçerken, 82'de Lukas Podolski skoru eşitledi. Antalyaspor'un yeni transferi Podolski ligde maçta 2 gol, 2 asistlik performans yakaladı. Alman yıldız 90 dakika sahada kalırken son anlarda yerini Ufuk Akyol'a bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

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