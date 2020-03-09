Gençlerbirliği ile Antalyaspor yenişemedi

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Başkent ekibi 53. dakikada Giovanni Sio'nun golüyle öne geçerken, 82'de Lukas Podolski skoru eşitledi. Antalyaspor'un yeni transferi Podolski ligde maçta 2 gol, 2 asistlik performans yakaladı. Alman yıldız 90 dakika sahada kalırken son anlarda yerini Ufuk Akyol'a bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'dan Fenerbahçe taraftarlarına haber var.
Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.