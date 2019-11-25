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Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

Teknik direktör Hamzaoğlu göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan başkent ekibi, küme düşme hattından çıktı.

Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı.

Ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Kaplan ile yollar ayrılırken, takımın başına Hamzaoğlu geçti.

Hamzaoğlu'nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Bogdan Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

(AA)


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