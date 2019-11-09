Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

Süper Lig'in 11. haftasında teknik direktörlerini değiştiren iki ekipten Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirlği 2-1'lik skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Sio ile 82. dakikada Stancu'dan geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 71. dakikada Emre Demir kaydetti.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN GENÇ GOLCÜSÜ

Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir, oyuna girdikten 3 dakika sonra Gençlerbirliği'ne gol attı ve Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu [15 yıl, 9 ay, 25 gün]. Kayserispor'da golün asistini ise, yine sonradan oyuna dahil olan 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz yaptı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği son 4 maçta 7 puan topladı ve 10 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Kayserispor ise deplasmandaki 4. mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacakken, Kayserispor ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.