Gençlerbirliği, Gaziantep maçında çıkış peşinde

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında cuma günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Gençlerbirliği, evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybeden başkent temsilcisi, 18 puanla 13. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye karşı görev yapamayacak.
Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.
Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime raopr verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 26 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de, ilk maçtaki skor avantajıyla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen, hatta TFF 1.Lig ekibinden iki maçta 6 gol yiyen Beşiktaş'ta transfer defteri kapandı.
Yeni Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor’a elendikleri maçtan sonra Beşiktaş’a transferiyle ilgili açıklamada bulundu.
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