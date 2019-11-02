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  3. Gençlerbirliği deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Gençlerbirliği deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Gençlerbirliği deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın takımı Konyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.  Konyaspor'un golünü 37. dakikada Farouk Miya kaydetti. Her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken, Gençlerbirliği son dakikalarda hızlandı ve 94'te Yasin Pehlivan'ın röveşatası ile beraberliği aldı

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 13'e yükseltti. Gençlerbirliği ise yeni hocası Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçta puan alarak 7 puana çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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