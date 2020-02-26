  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

'Gençlerbirliği daha zor'

'Gençlerbirliği daha zor'

Paylaş

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına, “Derbi zaferini artık unutun. G.Birliği maçı daha zor geçecek. Kimsenin rehavete kapılmasını istemiyorum” dedi.

AKŞAM

20 yıl sonra F.Bahçe’yi Kadıköy deplasmanında mağlup eden Galatasaray’da keyifler yerinde. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, takımda rehavet havasının oluşmasından korkuyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu sebeple oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Terim, “Evet Fenerbahçe’yi deplasmanda yendik ama bizim için lig sadece Fenerbahçe galibiyetlerinden geçmiyor. Gençlerbirliği maçı daha zor geçecek. Şu anda çıkıştalar ve iyi futbol oynuyorlar” dedi. Fatih Terim, “Zirveye yaklaştık ama hala lider değiliz. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Fenerbahçe’yi yendik diye kimsenin görevi bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. G.Birliği maçında herkesi derbi konsantrasyonuyla görmek istiyorum. Kalan maçlarımızın hepsini aldığımızda bu sezon için görevimizi tamamlayacağız” yorumunda bulundu. Sarı-Kırmızılılar, G.Birliği ile Pazar günü Türk Telekom’da karşı karşıya gelecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Meler ilk 4'te

title

Dert yandılar

title

231 milyon uçtu!

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Sergen 11'i bozmuyor
Sergen 11'i bozmuyor

Sergen 11'i bozmuyor

Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

'Palace cehennem, Trabzon cennet'
'Palace cehennem, Trabzon cennet'

'Palace cehennem, Trabzon cennet'

Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.

'Real'i duyunca motive oldum'
'Real'i duyunca motive oldum'

'Real'i duyunca motive oldum'

Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

12 Dev'in yüzü gülmüyor
12 Dev'in yüzü gülmüyor

12 Dev'in yüzü gülmüyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren milliler 25 resmi maça çıktı.

'Gençlerbirliği daha zor'
'Gençlerbirliği daha zor'

'Gençlerbirliği daha zor'

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına, “Derbi zaferini artık unutun. G.Birliği maçı daha zor geçecek. Kimsenin rehavete kapılmasını istemiyorum” dedi.

Meler ilk 4'te
Meler ilk 4'te

Meler ilk 4'te

LA Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; UEFA, F. Bahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler’i haftanın en iyi dördüncü hakemi seçti.

Dert yandılar
Dert yandılar

Dert yandılar

FENEBRAHÇE Başkanı Ali Koç derbi sonrası soyunma odasına giderek mini zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.