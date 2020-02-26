'Gençlerbirliği daha zor'

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına, “Derbi zaferini artık unutun. G.Birliği maçı daha zor geçecek. Kimsenin rehavete kapılmasını istemiyorum” dedi.

AKŞAM

20 yıl sonra F.Bahçe’yi Kadıköy deplasmanında mağlup eden Galatasaray’da keyifler yerinde. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, takımda rehavet havasının oluşmasından korkuyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu sebeple oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Terim, “Evet Fenerbahçe’yi deplasmanda yendik ama bizim için lig sadece Fenerbahçe galibiyetlerinden geçmiyor. Gençlerbirliği maçı daha zor geçecek. Şu anda çıkıştalar ve iyi futbol oynuyorlar” dedi. Fatih Terim, “Zirveye yaklaştık ama hala lider değiliz. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Fenerbahçe’yi yendik diye kimsenin görevi bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. G.Birliği maçında herkesi derbi konsantrasyonuyla görmek istiyorum. Kalan maçlarımızın hepsini aldığımızda bu sezon için görevimizi tamamlayacağız” yorumunda bulundu. Sarı-Kırmızılılar, G.Birliği ile Pazar günü Türk Telekom’da karşı karşıya gelecek.