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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 15:34
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 16:19

Gençlerbirliği, Alanyaspor'un serisini bitirdi

Gençlerbirliği, Alanyaspor'un serisini bitirdi

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Süper Lig'de hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor ile Gençlerbirliği sahne aldı. Mücadelede kazanan konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

Süper Lig'de 22. hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Ligde iki hafta, deplasmanda ise dört hafta sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 24'e yükseltti. Yedi hafta sonra kaybeden Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Başkent derbisinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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