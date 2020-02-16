Gençlerbirliği, Alanyaspor'un serisini bitirdi

Süper Lig'de 22. hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Gençlerbirliği oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.
Ligde iki hafta, deplasmanda ise dört hafta sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 24'e yükseltti. Yedi hafta sonra kaybeden Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Başkent derbisinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Sörloth'un golüyle Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'da PFDK'dan 2 maç ceza aldığı açıklanan yardımcı antrenör Hasan Şaş'a taraftar grubu ultrAslan'dan tarihi bir çağrı geldi.
Süper Lig'de hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor ile Gençlerbirliği sahne aldı. Mücadelede kazanan konuk ekip Gençlerbirliği oldu.
Yeni Malatyaspor maçı öncesi Florya’da takımla konuşan Fatih Terim, konsantrasyon uyarısı yaptı. İmparator, “Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. En önemli maç, Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye sonra bakarız” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Saracchi'yi Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyecek.