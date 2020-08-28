Gencer Cansev'in 9 ayda 2. kez çapraz bağları koptu

Altay’ın 2018-2019 sezonu öncesinde Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Gencer Cansev, takımının yeni sezon öncesi Afyon’da yaptığı kampta talihsiz bir sakatlık geçirdi. Antrenman esnasında sağ diz çapraz bağları kopan Gencer Cansev, kamptan ayrılarak İzmir’e döndü. Deneyimli stoperin 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
9 AYDA 2. KEZ AYNI SAKATLIĞI YAŞADI
Gencer Cansev’in geçtiğimiz sezon Altay’ın 4 Aralık 2019 tarihinde Trabzonspor’la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ayağına aldığı darbe sonucu yine sağ diz çapraz bağları kopmuştu. Yaklaşık olarak 6 ay sahalardan uzak kalan Cansev, sezonu kapatmıştı. Bu sezona büyük umutlarla başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, 9 ay aranın ardından döndüğü futbola yeniden ara vermek zorunda kaldı. Cansev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evet bir sezon daha benim için belkide yarım kalıyor. Sakatlığımı atlatmışken 2. etap kampında tekrar ve maalesef 2. kez aynı sakatlığı yaşadım. Ön çapraz bağlarımda kopma tespit edildi. Üzüntüm ve acım tarifsiz. Kelimelere sığamayacak kadar üzgünüm. Gecemi gündüzüme katıp çalıştım, 9 ay emek verdim, güçlü dönmek için var gücümle çalıştım ama talihsiz bir pozisyon icabı sakatlığım nüksetti. Allah’ın izniyle daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.
Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı gazeteci Juan Carlos Pamo da transferle ilgili “Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.