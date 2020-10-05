Genç tenisçi Melisa Şenli Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu

Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri Denislava Glushkova ile şampiyon oldu.
Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.
iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi.
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.