Genç sultanlar şampiyon

AKŞAM

U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kızlarımız, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Sultanlar tarihi bir galibiyete imza attı.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, final maçında Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maça hızlı başlayan kızlarımız ilk seti 25-17 kazandı. Genç Sultanlar, ikinci setin son bölümünde üst üste basit hatalar yapınca setin galibi 25-16’lık skorla Sırbistan oldu.

2012 YILINDAN SONRA

Üçüncü setin son bölümünde kendine gelen Ay-Yıldızlı ekibimizin çabası seti kazanmak için yetmedi: 25- 23. Kızlarımız dördüncü seti 25- 16 kazanarak maça ortak oldu. Karar setini de 15-8 kazanan Genç Sultanlar, tarihi bir galibiyete imza attı. Kızlarımız, 2012 yılında aynı kupayı Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek kazanmıştı.

Voleybolda devler sahneye çıkıyor