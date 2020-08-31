Genç sultanlar şampiyon

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, final maçında Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maça hızlı başlayan kızlarımız ilk seti 25-17 kazandı. Genç Sultanlar, ikinci setin son bölümünde üst üste basit hatalar yapınca setin galibi 25-16’lık skorla Sırbistan oldu.
2012 YILINDAN SONRA
Üçüncü setin son bölümünde kendine gelen Ay-Yıldızlı ekibimizin çabası seti kazanmak için yetmedi: 25- 23. Kızlarımız dördüncü seti 25- 16 kazanarak maça ortak oldu. Karar setini de 15-8 kazanan Genç Sultanlar, tarihi bir galibiyete imza attı. Kızlarımız, 2012 yılında aynı kupayı Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek kazanmıştı.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
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