Genç Milliler, İngiltere'ye diş geçiremedi

DHA

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Ümit Milli Takım, deplasmanda İngiltere'ye 2-1 yenildi.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup'ta Ümit Milli Takım, İngiltere'nin Wolverhampton kentinde bulunan Molineux Stadyumu'nda İngiltere'ye konuk oldu. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Hüseyin Türkmen'in topu kendi ağlarına göndermesiyle 1-0 geriye düşen Ümit Milli Takım, ilk yarıyı da bu skorla geride kapattı. İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan ay yıldızlılar, 53'üncü dakikada kazandığı penaltı vuruşundan Halil Dervişoğlu ile faydalanamadı. 85'inci dakikada İngiltere de Nketiah ile penaltı vuruşunu gole çeviremezken, 3 dakika sonra Nketiah yeniden sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. 90+2'nci dakikada Halil Dervişoğlu ile farkı 1'e indiren Ümit Milli Takım'a bu gol yetmedi ve müsabaka İngiltere'nin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

Ay yıldızlı ekip bu sonuçla grupta 7 puanda kaldı ve 8'inci maçlar sonunda 5'inci sırada kaldı. Lider İngiltere ise 22 puana yükselerek en yakın rakibi Avusturya ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.