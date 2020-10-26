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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:26
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Genç futbolcunun trajik ölümü! Sterling ve Laporte baş sağlığı diledi

Genç futbolcunun trajik ölümü! Sterling ve Laporte baş sağlığı diledi

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Bir dönem Manchester City'nin genç takımlarında forma giyen Jeremy Wisten isimli genç, intihar etti. Wisten'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Manchtester City kulübünün genç takımlarında forma giyen Jeremy Wisten isimli genç hayatına son verdi.

Sporx'te yer alan habere göre, 17 yaşındaki genç futbolcunun trajik ölümünü sosyal medya hesaplarından duyuran Manchester City kulübü, "Manchester City ailesi eski Akademi oyuncusu Jeremy Wisten'ın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrendi" açıklamasını yaptı. Haberin ardından A takım oyuncuları Raheem Sterling ve Ayneric Laporte baş sağlığı dilekleri iletti.

Wisten'in 2016'da Manchester City Akademisine katıldığı ancak yakın bir zamanda Akademiden ayrıldığı belirtildi. Henüz doğrulanamayan iddialara göre Wisten'in Manchester City Akademisi'nden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği ve yaşamına son verdiği belirtiliyor.

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