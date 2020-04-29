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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:20
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:24

Genç futbolcu feci şekilde can verdi

Genç futbolcu feci şekilde can verdi

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Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...

Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Brezilya'da Independente Kulübü'nde forma giyen Kaio Felipe Santos Silva geçtiğimiz gün meydana gelen olay sonrası trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Sao Paulo'da uçurtma uçurduğu sırada elektrik kablosuna çarpan Kaio, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Independente Kulübü'nde yapılan açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Kaio'nın yaşamını yitirdiğini bildiriyoruz. Arkadaşlarına ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaio Felipe Santos Silva daha önce Inter'in U20 takımında da forma giymişti.

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Genç futbolcu feci şekilde can verdi
Genç futbolcu feci şekilde can verdi

Genç futbolcu feci şekilde can verdi

Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...

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