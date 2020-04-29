Genç futbolcu feci şekilde can verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Brezilya'da Independente Kulübü'nde forma giyen Kaio Felipe Santos Silva geçtiğimiz gün meydana gelen olay sonrası trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
Sao Paulo'da uçurtma uçurduğu sırada elektrik kablosuna çarpan Kaio, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Independente Kulübü'nde yapılan açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Kaio'nın yaşamını yitirdiğini bildiriyoruz. Arkadaşlarına ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaio Felipe Santos Silva daha önce Inter'in U20 takımında da forma giymişti.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
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