Genç 10 numara Dion McGhee, Beşiktaş'ı takibe aldı, taraftarlar mesaj yağdırdı

Sporx

Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.

Manchester United'dan bu sezon bitiminde ayrılan ve boşa çıkan 2000 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan ismi Dion McGhee'nin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi dikkat çekti.



“COME TO BEŞİKTAŞ”

Kırmızı Şeytanlar'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyen McGhee, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti. Siyah beyazlı taraftarlar McGhee'nin bu hareketi sonrasında "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

2 YIL ÖNCE MANU İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.