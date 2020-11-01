'Gelecek Beşiktaş için aydınlık, tek bir şartla...'

Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u Cyle Larin'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların galibiyetini yorumlayan Rıdvan Dilmen, şunları söyledi;

"Beşiktaş top rakipteyken 10 üzerinden 8, top kendisindeyken ise 10 üzerinden 6'lik bir futbol oynadı bu akşam. Eğer topa sahipken oynadığı oyunu da geliştirirse gelecek Beşiktaş için aydınlık. Ayrıca bana göre maçın en iyi oyuncusu Larin'di."