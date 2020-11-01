'Gelecek Beşiktaş için aydınlık, tek bir şartla...'

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u Cyle Larin'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların galibiyetini yorumlayan Rıdvan Dilmen, şunları söyledi;
"Beşiktaş top rakipteyken 10 üzerinden 8, top kendisindeyken ise 10 üzerinden 6'lik bir futbol oynadı bu akşam. Eğer topa sahipken oynadığı oyunu da geliştirirse gelecek Beşiktaş için aydınlık. Ayrıca bana göre maçın en iyi oyuncusu Larin'di."
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti.
Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, tek gollü Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golün sahibi Cyle Larin çok çalıştığını ve takıma faydalı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.
Deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi resmileşen Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat konusunda sıkıntılar yaşanan Ömer Faruk Beyaz'ı ikna edecek. Belözoğlu, 19. transferini genç futbolcuya imza attırarak yapacak.