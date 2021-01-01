'Geleceğin peşindeyiz'

Ortak temenni: “Yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesi…” TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2021 yılında en büyük arzularının basketbolu seyircisiyle buluşturmak ve sağlıklı bir ortamda yeni başarılar elde etmek olduğunu belirtti.
TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Pandemi dolayısıyla birçok gelirimizin azalmasına rağmen yatırımlarımızdan taviz vermeden, günü kurtarmaktan çok geleceğin peşinde olan ve Beşiktaş’ın zirve hedefi nden ödün vermeden yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz.
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan'a Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.