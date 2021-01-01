'Geleceğin peşindeyiz'

AKŞAM

Türk spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı.

Ortak temenni: “Yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesi…” TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2021 yılında en büyük arzularının basketbolu seyircisiyle buluşturmak ve sağlıklı bir ortamda yeni başarılar elde etmek olduğunu belirtti.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Pandemi dolayısıyla birçok gelirimizin azalmasına rağmen yatırımlarımızdan taviz vermeden, günü kurtarmaktan çok geleceğin peşinde olan ve Beşiktaş’ın zirve hedefi nden ödün vermeden yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz.