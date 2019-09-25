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  3. Geleceği tartışılan Ünal Karaman, Trabzonspor yönetimini ikiye böldü

Geleceği tartışılan Ünal Karaman, Trabzonspor yönetimini ikiye böldü

Geleceği tartışılan Ünal Karaman, Trabzonspor yönetimini ikiye böldü

SÜPER Lig’in 5. haftasında deplasmanda öne geçtiği maçta Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, geride kalan 5 haftalık bölümde yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası camiada teknik direktör Ünal Karaman'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Adeta ikiye bölünen camiada bir kesim deneyimli teknik adam ile yola devam edilmesi gerektiğini savunurken, diğer kesim ise oyuncu tercihleri ve oyuna müdahalelerini eleştirerek Karaman'ı alınan sonuçlardan sorumlu tuttu.

(Güneş)

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