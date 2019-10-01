'Geleceği birlikte inşa edelim'

AKŞAM

BU sene ‘Ok at, güreş tut, at bin” sloganıyla gerçekleşen ve mottosu, “Pilavdan dönenin karışığı kırılsın” olarak belirlenen 4. Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri için geri sayım başladı. Bu heyecanı Türkiye’nin ve İstanbullular’ın daha kitlesel şekilde yaşaması için özveriyle çalıştıklarını belirten Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Akşam aracılığıyla şu çağrıda bulundu: “Herkesin ailece izleyebileceği ve oyunlara katılıp, eğlenebileceği bir ortam var. 7’den 77’ye herkesi bu etkinliğe davet ediyoruz. 3-6 Ekim’da İstanbul Atatürk Havaalanı’nda herkes çok güzel zaman geçirecek.

ÇOCUKLAR iÇiN SEFERBER OLDUK

Çocuklara yönelik bu etkinlikte çok özel hazırlıklarımız oldu. Bugüne kadar var olan tüm çocuk oyunlarını öğrenip, deneyimleyebilecekleri alanlar inşa ettik. Bütün aileleri çocuklarıyla birlikte orada bulunmaya ve oyunlara katılmaya davet ediyoruz. Yağmur yağsa da onları koruyacak kapalı alanlarımız var. Çocuklarımız burada at binip, ok atabilecek. Onlar için poni atlar var. Bunun yanında çocukların çok sevdiği çizgi film karakterleri de festivalimizde olacak. Tozkoparan ve Rafadan Tayfa çadırları olacak. Onların eğlenmeleri için tüm imkanları seferber ettik.

KiSPETi GiY, ER MEYDANINA ÇIK

Büyüklere yönelik de çok eğlenceli etkinliklerimiz var. Onlar da spor müsabakalarına katılabilecekler. Ok atıp, at binip, güreş tutabilecekler. Hatta kendine kispet giyip, yağlı güreşlerde er meydanında pehlivanlarla güreş tutabilecekler. El sanatları ve mutfak kültürümüz konusunda da çok güzel etkinlikler var. 16 ülkeden 50’ye yakın geleneksel lezzet ziyaretçilerimizle buluşacak. Ve bütün bu etkinliklere katılmak ve izlemek ücretsiz olacak. Yöresel ve etnik kültürlere sahip el sanatları da katılımcıların uygulamasına açık olacak. Hep birlikte geçmişimize sahip çıkalım, geleceğimizi inşa edelim. Pilavdan dönenin karışığı kırılsın.

OKCU COCUKLAR SAHNE ALACAK

ETNOSPOR Kültür Festivali’nde, çocuk okçuların mücadelesi nefes kesen anlar yaşatacak. Her sene Etnospor Kültür Festivali’nde en görkemli gösterilerini sergileyen okçu çocuklar, bu sene de festivalin ilk 2 gününde Hedef Okçuluk Alanı’nda hünerlerini gösterecekler. Festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek müsabakalarda ise kıran kırana bir mücadele yaşanacak.

KATILAN ÜLKELER

Afganistan, Arnavutluk, Azerbeycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen

12 GELENEKSEL DAL

TÜRKİYE’DEKİ ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde, Arjantin’in geleneksel spor dalı Pato’nun yanı sıra; geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

Festivaldeki bazı çocuk oyunları

Topaç, Çember Tiktak, Kale Menekşe, Aşık Sıçratan top, Bezirgan başı, Üç taş, Beş taş, Dokuz taş, Misket İp atlama, Salıncak Çuval yarışı, Yumurta taşıma yarışı, Kaşık kukla, Masal, Bilmece-mani küpleri,Köy seyirlik oyunları, Koz oyunu, Seksek, Çocuk tiyatrosu, Mendil kapmaca, Birdirbir.

Konserler verilecek

KAZANCI, TRT ile Etnospor Federasyonu arasında ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesi için ortak projeler yaptıklarını da söyledi. Küçüklere yönelik çizgi film karakterlerinin gösterilerinin yanında büyükler için de festivalin konseptine uygun konserler var. TRT sanatçıları sahne alarak, ziyaretçilere keyifl i saatler yaşatacak.

Otopark ücretsiz

BAŞKAN Hakan Kazancı, ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını, ziyaretçilerin Atatürk Havaalanına toplu taşımayla ve özel araçlarıyla gelebileceklerini de bildirdi. Burada otoparkın ücretsiz olacağını ve alanla otopark arasındaki gelişi sağlayan bir güzergah düzenlediklerini vurguladı. Kazancı, etnosporfestivali.com adresinden her türlü bilgiye ulaşılabileceğini de hatırlattı.