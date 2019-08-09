Gel artık Falcao

G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.

AKŞAM

G.SARAY, Ankara’da oynanan Süper Kupa mücadelesinde Belhanda’nın tek golüyle şampiyonluğa ulaşırken, transferi gündemde olan Rademel Falcao da Sarı-Kırmızılılar’ın coşkusuna ortak oldu. Yıldız golcü geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan takibe aldığı Muslera’nın takım arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafıyla ilgili yaptığı paylaşıma, ‘Cimbombom’ yorumunu yaptı. Ardından Uruguaylı eldiven yine sosyal medya üzerinden Falcao’ya G.Saray’a gelmesi için “Come to G.Saray Idolo’ çağrısında bulundu. Olaya Donk da dahil oldu. Hollandalı da Falcao’nun yorumunun altına “Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor” diye yazdı.

290 BEĞENi, 44 BiN YORUM ALDI

Galatasaray’ın eski oyuncusu Niegel de Jong da Falcao’nun paylaşımın altına, ‘Gelll Falcao hadi ya” diye yazdı. Barcelona’nın Hırvat Yıldızı Rakitic de bu ilginç sohbete bazı emojiler paylaşarak katıldı. Galatasaraylı futbolcular ile Kolombiyalı golcü arasındaki etkileşime katılan son isim ise Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak oldu. Albayrak, Falcao’yu takip edip gönderisini beğenirken bu durum transferin tamamlanmasıyla ilgili taraftarların umutlarını iyice artırdı. Başarılı golcünün ‘Cimbombom’ paylaşımına 290 bin beğeni, 44 bin yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda 33 yaşındaki golcünün G.Saray gelmesi konusunda büyük baskı yapıldı.

HAFTA SONUNA KADAR AÇIKLANIR

Kolombiya basınına göre Falcao, Galatasaray’ın 3 yıllık teklifine ‘Evet’ dedi. Sezon başına 5 milyon euro kazanacak olan golcüyle ödemeler konusunda bazı küçük pürüzler var. Hafta sonuna kadar bu küçük pürüzlerin çözülmesi bekleniyor. Galatasaray’ın Fransız ekibine bonservis bedeli ödemeyeceği de belirtildi. Falcao’nun Manoco’nun bugün Lyon ile oynayacağı maçta forma giymesi beklenmiyor. Kolombiyalı yıldız ve ailesinin İstanbul ile ilgili bilgiler toplandığı da öğrenildi. Falcao’nun daha önce İstanbul’da bulunan arkadaşlarında da detaylı bilgiler aldığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı Yönetim ise ödeme konusunda çalışma yapıyor