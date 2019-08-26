2 hafta önce futbolu bırakan Wesley Sneijder'in kilolu hali görenleri şaşırttı

Bir futbol maçını izlerken görüntülenen 35 yaşındaki Hollandalı eski 10 numaranın aşırı kiloları dikkat çekerken, Sneijder'in oturmakta bile zorlandığı görüldü. Wesley Sneijder, en son Katar'ın Al Gharafa takımında mücadele ediyordu.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.
ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.
Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, transferi bu hafta bitiyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların aylardır yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü, cuma günü İstanbul’a ayak basacak.
Marsilya ile 6 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe, ödeme planının da netleşmesinden sonra Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirip imza attıracak.
Medipol Başakşehir’i 90+3’te attığı golle deviren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sergiledikleri performanstan dolayı Tolga Ciğerci ve Zanka’yı özel olarak tebrik etti.