Geçen sezonki Trabzonspor'dan eser yok şimdi!

Sabah

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, bu sezon ise oynadığı 3 maçta puan dahi alamadı.

Süper Lig'de oynadığı son maçta Galatasaray'a 2-0 kaybeden Trabzonspor, geçen sezonu mumla aratıyor.

2019-2020 sezonunda İstanbul'un 3 büyüklerine karşı başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer, bu sezon ise oynadığı 3 mücadelede puan alamadı. Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada rakiplerine karşı 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Fırtına, yenilgi yüzü görmemiş ve 3 büyüklerin kâbusu olmuştu.

6 PUAN KAYBETMİŞTİ

Ancak bu sezon işler ters gitmeye başladı. Karadeniz ekibi, geride kalan 15 haftada ligde 3 rakibiyle de karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçlarda Beşiktaş'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında yenilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmuştu. Bu sezon 3 Büyükler'e 3 maçta 9 puan kaybeden Trabzonspor geçen sezon ise toplam 6 karşılaşmada sadece 6 puan yitirmişti.