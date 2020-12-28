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aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:24
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Geçen sezonki Trabzonspor'dan eser yok şimdi!

Geçen sezonki Trabzonspor'dan eser yok şimdi!

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Sabah

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, bu sezon ise oynadığı 3 maçta puan dahi alamadı.

Süper Lig'de oynadığı son maçta Galatasaray'a 2-0 kaybeden Trabzonspor, geçen sezonu mumla aratıyor.

2019-2020 sezonunda İstanbul'un 3 büyüklerine karşı başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer, bu sezon ise oynadığı 3 mücadelede puan alamadı. Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada rakiplerine karşı 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Fırtına, yenilgi yüzü görmemiş ve 3 büyüklerin kâbusu olmuştu.

6 PUAN KAYBETMİŞTİ

Ancak bu sezon işler ters gitmeye başladı. Karadeniz ekibi, geride kalan 15 haftada ligde 3 rakibiyle de karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçlarda Beşiktaş'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında yenilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmuştu. Bu sezon 3 Büyükler'e 3 maçta 9 puan kaybeden Trabzonspor geçen sezon ise toplam 6 karşılaşmada sadece 6 puan yitirmişti. 

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DETAY
• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.
2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.
• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.

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