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  3. Geçen sezona fırtına gibi giren Galatasaray, yeni sezona tutuk başladı

Geçen sezona fırtına gibi giren Galatasaray, yeni sezona tutuk başladı

Geçen sezona fırtına gibi giren Galatasaray, yeni sezona tutuk başladı

Geçtiğimiz sezon ilk 5 haftada 12 puan toplayıp 14 gol atan Galatasaray, bu sezon 8 puan alıp 6 gol atabildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon ligin ilk 5 haftasına iyi bir giriş yapan ve 69 puan toplayarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bu sezon ilk 5 haftada istediği puanları toplayamadı.

FORVET HATTI EREN DERDİYOK'TAN FALCAO'YA DÖNÜŞTÜ

Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues’li hücum hattıyla ilk 5 haftada 12 puan toplayan Galatasaray bu periyodda 14 gol atarken, sarı kırmızılılar bu sezon ise 5 haftada 6 gol atıp 8 puan alabildi. Transfer döneminde hücum hattını olduğu gibi değiştiren Fatih Terim Falcao –Andone – Babel – Adem Büyük’le kadrosunu güçlendirirken, Cimbom için bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin önemi bir kat daha arttı.

Geçtiğimiz sezona göre ilk 5 haftada 6 gol, 4 puan geride kalan Galatasaray’da hazır olmayan futbolcular teknik heyeti düşündürürken, İtalyan kondisyoner Bartali’nin Lemina, Emre Mor, Falcao, Seri ve N’Zonzi’yle özel olarak ilgilendiği belirtildi.

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