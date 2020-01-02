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  3. Geçen sezon Galatasaray'ın kapısından dönen Alan, serbest kalıyor

Geçen sezon Galatasaray'ın kapısından dönen Alan, serbest kalıyor

Geçen sezon Galatasaray'ın kapısından dönen Alan, serbest kalıyor

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kapısından dönen Brezilyalı golcü Alan serbest kalıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon golcü arayışlarına çıkan Galatasaray ile resmi anlamda görüşmeler yapan, Diagne imza atmadan önce sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturan Alan artık serbest kaldı gibi.

ALAN YÖNETİCİLERİ MENAJERLERİ BİBİRİNE KATMIŞTI

Çin’de Guangzhou Evergrande forması giydikten sonra Tianjin Quanjian’a transfer olan ve 27 maçta 8 gol atan Brezilyalı forvetin 31 Ocak’ta sözleşmesi sona ererken, 30 yaşındaki forvetle bazı Süper Lig kulüplerinin yakın temas kurdukları belirtildi. Geçen sezon Galatasaray’ın kapısından dönen, menajer - Şükrü Hanedar - yabancı temsilci üçgeninde kalarak sarı kırmızılı kulübe gelmekten son anda vazgeçen Alan’ın yine Türkiye’ye soğuk baktığı kaydedilirken, tecrübeli futbolcunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi.


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