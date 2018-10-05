HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Gazişehir Gaziantep'ten teknik direktörlüğe Ümit Özat'ı getiriyor

Gazişehir Gaziantep'ten teknik direktörlüğe Ümit Özat'ı getiriyor

Gazi%C5%9Fehir+Gaziantep%E2%80%99ten+teknik+direkt%C3%B6rl%C3%BC%C4%9Fe+%C3%BCmit+%C3%96zat%E2%80%99%C4%B1+getiriyor

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve şuan boşta olan teknik direktör Ümit Özat için bir kulüp harekete geçme kararı aldı.

x

Ümit Özat'a teklif var! Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için aradığı ismi buldu. Son 3 maçında ligde Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan, Osmanlıspor'a 3-2 kaybeden; kupada ise Erzincanspor'a elenerek şok olan kırmızı-siyahlılar, Ümit Özat'ı listenin başına aldı.

Antep ekibinin kurmaylarının, tecrübeli teknik adamla kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezona Gençlerbirliği'nde başlayan Özat, kötü başlangıcın ardından görevden alınmış ve ilk yarının bitiminden hemen önce kırmızı-siyahlı ekipte yeniden teknik adamlık koltuğuna oturmuştu. 10 maçlık yenilmezlik serisi ve '3 büyüklere' kök söktürmesiyle gündeme oturan tecrübeli çalıştırıcı, son haftalardaki kötü gidişata engel olamayınca tekrardan görevden alınmıştı.

Ümit Özat, daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'nu da çalıştırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Hakkari´de bir araçta yapılan aramada terör örgütü PKK´ya gittiği tespit edilen kanser, şeker, tansi

Hakkari´de PKK´ya giden ilaçlar ele geçirildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ekim ayı içerisinde iki göktaşı yağmuru ve 3 Ay-Gezegen yakınlaşması olacak

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar