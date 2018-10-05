Gazişehir Gaziantep'ten teknik direktörlüğe Ümit Özat'ı getiriyor

Ümit Özat'a teklif var! Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için aradığı ismi buldu. Son 3 maçında ligde Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan, Osmanlıspor'a 3-2 kaybeden; kupada ise Erzincanspor'a elenerek şok olan kırmızı-siyahlılar, Ümit Özat'ı listenin başına aldı.

Antep ekibinin kurmaylarının, tecrübeli teknik adamla kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezona Gençlerbirliği'nde başlayan Özat, kötü başlangıcın ardından görevden alınmış ve ilk yarının bitiminden hemen önce kırmızı-siyahlı ekipte yeniden teknik adamlık koltuğuna oturmuştu. 10 maçlık yenilmezlik serisi ve '3 büyüklere' kök söktürmesiyle gündeme oturan tecrübeli çalıştırıcı, son haftalardaki kötü gidişata engel olamayınca tekrardan görevden alınmıştı.

Ümit Özat, daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'nu da çalıştırdı.