Gazişehir Gaziantep'ten savunmaya takviye

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Ulaş Zengin ile prensipte anlaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, geçen sezonu 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçiren Ulaş Zengin ile temasa geçti.
Yapılan görüşmeler neticesinde 22 yaşındaki defans oyuncusu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.
Ulaş Zengin'in ilerleyen günlerde Gazişehir Gaziantep ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
(AA)
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