Gazişehir Gaziantep'ten kadroya 3 takviye birden

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Süper Lig için güçlü bir kadro kurmak isteyen Gaziantep ekibi, gece yarısı 3 transfer açıklaması birden yaptı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Rus kaleci Yuri Lodygin, 26 yaşındaki Polonyalı orta saha Bartlomiej Pawlowski ve 24 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Souleymane Diarra'nın transfer edildiği duyuruldu.
Gazişehir Gaziantep, Fransa'nın Lens takımından transfer ettiği Souleymane Diarra ve Polonyalı futbolcu Bartlomiej Pawloski ile üçer yıllık, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos forması giyen Rus kaleci Yuri Lodygin ile de iki yıllık sözleşme imzaladı.
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