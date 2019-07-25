Gazişehir Gaziantep'te 6 ayrılık birden

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarımız ayrılmıştır.
Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”
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