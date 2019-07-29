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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:49
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:49

Gazişehir Gaziantep ve Antalyaspor, Donsah'ı istiyor

Gazişehir Gaziantep ve Antalyaspor, Donsah'ı istiyor

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İtalya Ligi takımlarından Bologna'da forma giyen orta saha oyuncusu Godfred Donsah'a Süper Lig'den iki talip var.

Spor Toto Süper Lig'de bir çok takımın transfer gündeminde olan Ganalı futbolcu

Godfred Donsah için Gazişehir Gaziantep'in oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.  İtalyan basını, tecrübeli orta saha oyuncusu için Antalyaspor ile Gazişehir Gaziantep'in yarışa girdiği belirtildi.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın transfer isteğine göre arayışa giren ve önümüzdeki hafta içerisinde hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan kırmızı-siyahlılar son olarak İtalya Seri A'da Bologna forması giyen Donsah'a kancayı attığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre forma giyemeyen Donsah'ı kadroya katmayı amaçlayan Gazişehir Gaziantep bu doğrultuda görüşmelerini gerçekleştirdiği bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın transfer isteğine göre arayışa giren ve önümüzdeki hafta içerisinde hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan kırmızı-siyahlılar son olarak İtalya Seri A'da Bologna forması giyen Donsah'a kancayı attığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre forma giyemeyen Donsah'ı kadroya katmayı amaçlayan Gazişehir Gaziantep bu doğrultuda görüşmelerini gerçekleştirdiği bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği gelen bilgiler arasında yer aldı. 

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