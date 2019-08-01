Gazişehir Gaziantep, Ulaş Zengin transferini açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Bitti bu iş! Fener'e ilaç gibi takviye Bitti bu iş! Fener'e ilaç gibi takviye Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

'Ben Galatasaray'la anlaştım! Bırakın gideyim' 'Ben Galatasaray'la anlaştım! Bırakın gideyim' Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.

Lens'in yerine Mahmut Lens'in yerine Mahmut F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.

Burak Yılmaz'da son dakika! Büyük gün yarın Burak Yılmaz'da son dakika! Büyük gün yarın Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Siyah-Beyazlılara 2 milyon Euro bonservis teklif edecek.

Başkan az önce açıkladı: 'Kal' dedik ama kalmadı Başkan az önce açıkladı: 'Kal' dedik ama kalmadı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, transfere dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeni ortaya çıktı! 'Sistemime uymuyor' deyip reddetmiş Yeni ortaya çıktı! 'Sistemime uymuyor' deyip reddetmiş Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse'nin önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.