Gazişehir Gaziantep, Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş yönetimi, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kolarov hakkında İtalyan basınından Sarı-Lacivertlileri üzecek bir yorum geldi.

Galatasaray köşeye sıkıştı! Son 5 gün

Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu satış listesine koyan Galatasaray'da henüz kayda değer bir transfer gelişmesi olmadı.