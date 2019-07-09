Gazişehir Gaziantep, Olkowski'yi renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Son olarak İngiltere ekibi Bolton forması giyen sağ bek oyuncusu Olkowski ile temasa geçen kırmızı-siyahlılar, Gaziantep'e gelen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nın formasını 13 maçta giydi. (AA)