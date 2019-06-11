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11 Haziran 2019 Salı 14:21 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:21

Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardı

Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Romen teknik adam Marius Sumudica ile prensipte anlaşmaya vardı.

Süper Lig'e adım atan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaşan kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktör olarak ise bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Romen teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Geçtiğimiz dönem Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Rumen teknik adamın önümüzdeki günlerde mukavele için Gaziantep'e geleceği kaydedildi.

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