Gazişehir Gaziantep, Manuel Fernandes için Göztepe'nin teklifinin üzerine çıktı

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'ten flaş transfer hamlesi... Kırmızı-Siyahlılar, bir süredir Göztepe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Manuel Fernandes yarışına dahil oldu.
Sumudica yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Güneydoğu ekibi, Portekizli yıldızla görüşmelerde İzmir temsilcisinden daha yüksek bir öneri yaptı.
Fernandes'e yıllık 1.5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Lokomotiv Moskova ile biten sözleşmesi yenilenmeyen 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği bildirildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Kadro tamamlanıyor
Gazişehir şu ana kadar Lens'ten orta saha Souleymane Diarra, Zaglebie Lubin'den sağ kanat Bartlomiej Pawlowski, Bükreş'ten sol bek Morais, Altay'dan stoper Ulaş Zengin, Galatasaray'dan Muğdat Çelik, Real Betis'ten stoper Alin Tosca, Guingamp'tan defans Papy Djilobodji, Bolton Wanderers'ten sağ bek Pawel Olkowski, Zenit'ten kaleci Lodygin, Kayseri'den Kana Bıyık, Akhisar'dan Güray Vural'ı renklerine bağladı.
(Fanatik)
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