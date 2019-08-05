Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Tetteh ile temasa geçti.
Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilen 29 yaşındaki ön libero, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 207 resmi karşılaşmada görev aldı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.
Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçı sonrası saldırıya uğradı! Hırvatistan Lig'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası hakem Ivan Bebek saldırıya uğradı.
Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da görüntülenme sayısıyla Türkiye'de rekor kırdı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Serie A takımlarından Lecce’ye gidiyor. İtalyan ekibi, Yunan golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin 1-2 gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.