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Gaziantep'te final coşkusu

Gaziantep'te final coşkusu

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep'in finale kalması kentte coşku ile kutlandı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma nedeniyle Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Karşılaşmayı açık alanda dev ekranda izleyen Gaziantepliler, maç boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Osmanlıspor, Gazişehir'i normal sürede 2-0 yenmesine rağmen, karşılaşma uzatmalara kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol gelmeyince seri penaltı atışları yapıldı.

Penaltılar sonucunda kırmızı- siyahlılar, 9-8'lik sonuçla adını Play-Off finaline yazdırdı. Gazişehir Gaziantep taraftarları ise, kentte kutlamalar yaparak büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan araç konvoyları, bayraklar ve meşalelerle final sevinci yaşayan kırmızı- siyahlılar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

(DHA)

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