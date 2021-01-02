Gaziantep'in yenilmezlik serisi Erzurum'da da devam etti

Gaziantep FK'nin konuk olduğu BB Erzurumspor maçı 1-1 sona erdi.
İlk yarı 0-0 bitti.
İkinci yarıda konuk ekipte 69. dakikada Kenan Özer'in rakip ceza sahasının sağ tarafından açtığı ortayı Kevin Mirallas değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
90+5'te ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı Emrah Başsan gole çevirdi.
Gaziantep FK bu sonucun ardından puanını 28 yaptı. BB Erzurumspor ise puanını 13 yaptı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Vetrih, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Dicko
Sarı kartlar: Dk. 11 Mirallas, Dk. 45+1 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 14 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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