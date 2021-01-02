Gaziantep'in yenilmezlik serisi Erzurum'da da devam etti

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de ikinci harekat Fenerbahçe'de ikinci harekat Kanarya'nın Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporunun masaya yatırılacağı zirvede takımdan gönderilecek isimler belirlenecek. Transferde ise stoper ve forvet hattına yapılacak takviye için adaylar belirlenecek.

Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.

Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı

Omar Elabdellaoui çocukları için kendini feda etti Omar Elabdellaoui çocukları için kendini feda etti Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin havai fişek kazasının ardından çocuklarını eğlendirmek isteyen bir babanın talihsizliği çıktı.



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• Biri down sendromlu olan 3 çocuğunu yılbaşında mutlu etmek için ailesiyle evinde toplanan Norveçli futbolcu, çocuklarının uykusu gelince gece yarısını bekleyemedi.

• 21.30'da kutlamasını bitirip çocuklarını yatırmak isteyen Omar Elabdellaoui, havai fişeklerin çocuklara doğru gitmesine engel olmak için kendisini ateşin üzerine attı.

Türk futbolunun acı kaybı! Eski başkan vefat etti... Türk futbolunun acı kaybı! Eski başkan vefat etti... Göztepe kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu yaşamını yitirdi.



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• Cenaze, 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verilecek.