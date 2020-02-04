  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:01
  • |
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:01

Gaziantep FK'nın yeni transferi Alexandru Maxim, henüz ilk maçında lige damga vurdu

Gaziantep FK'nın yeni transferi Alexandru Maxim, henüz ilk maçında lige damga vurdu

Paylaş

Gaziantep FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, daha ilk maçından lige damga vurdu. 2 gol, 1 asistle lider Sivas’ı yıkan yıldız oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gaziantep FK, lider Demir Grup Sivasspor karşısında sezonun en flaş galibiyetini alırken yeni transferi Maxim performansıyla öne çıktı. Alman ekibi Mainz’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan başarılı futbolcu, 2 gol 1 asistlik performansıyla tüm dikkatlerini üzerine çekerken takımını da adeta sırtladı.

Ligin ikinci yarısında Gaziantep’in en önemli hücum silahı olacağını daha ilk maçtan gösteren Rumen 10 numara, Sivasspor’a çok zor anlar yaşattı. Geride kalan sezonun ilk bölümünde Mainz formasıyla Bundesliga’da yalnızca 5 maça çıkan ve daha fazla oynamak istediği için Sumudica’nın önerisini kabul eden 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu da Gaziantep FK’da bulunuyor.

‘Kazandık çünkü biz daha iyiydik’

Sivasspor’u 5-1 yenerek haftaya damgasını vuran Gaziantep’te teknik direktör Marius Sumudica, bu sonucun şans olmadığını söyledi. Sumudica, “Hafta boyunca bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazanabileceğimize inanıyordum ancak bu kadar farklı bir galibiyeti beklemiyordum. Deplasmanda Sivas’la berabere kalmıştık, bu kez de sahamızda onları yenip, toplamda lig liderinden 4 puan aldık. Kazanmamızın nedeni basit; sahada daha iyi olan taraf bizdik” yorumunu yaptı.

Sivas’ın hocası Rıza Çalımbay’ın kendisiyle ilgili, “Herkesi provoke ediyor” sözleri için de Rumen hoca, “Çalımbay çok değerli bir isim ve onunla polemiğe girmek istemiyorum. Benim için tek önemli olan maçın kazanılmasıydı” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en geç Galatasaray derbisinde sahada

title

Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Bruno Varela için temaslara başladı

title

Beşiktaş, Göztepe maçı için yaptığı kural ihlali başvurusundan hükmen galibiyet kararı bekliyor

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius
Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı
Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor
Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler
Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından yeniden idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım’ın en geç Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu
Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Gaziantep FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, daha ilk maçından lige damga vurdu. 2 gol, 1 asistle lider Sivas’ı yıkan yıldız oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans
Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Almanya ekibi Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Norveçli forvet Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.