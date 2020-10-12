Gaziantep FK'nın Kevin Mirallas transferini baklavayla duyurması dünya basınında

Gaziantep Futbol Kulübü'nün transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Kevin Mirallas'ın transferi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada bir Gaziantepli olarak transferin etkisinden gurur duyduklarını ifade etti.

Sosyal medya platformları ve dijital haber siteleri üzerinden yapılan araştırmalarda, 47 milyon 652 bin 517 kişi, Kevin Mirallas’ın transferi hakkında etkileşimde bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü tarafından hazırlanan Gaziantep’in simgelerinden baklava temasının kullanıldığı transfer açıklamasının ardından milyonlarca futbolsever, videoyla alakalı “böylesi daha önce görülmedi, bu inanılmaz” şeklinde yorumlarda bulundu. Yıldız futbolcu Kevin Mirallas transferi, başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya futbol kamuoyunun yakından takip ettiği transferle birlikte Gaziantep de dünyanın gündemine gelmiş oldu. Dünyaca ünlü haber siteleri de transferi manşetten yayınlarken, BBC haber platformu “Gaziantep, Kevin Mirallas transferini elinde baklavayla duyurdu” diyerek okuyucularına taşıdı.

GFK’NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI REKOR KIRDI



Gaziantep Futbol Kulübünün resmi sosyal medya hesapları Kevin Mirallas transferinin ardından rekor etkileşim sayısına ulaştı. Transferin duyurulduğu tarih olan 5 Ekim ile 6 Ekim arasında yaklaşık 6 milyon kişiye erişildi. Taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran bu transferin ardından, Gaziantep’in de özellikle Avrupa çapında bir kez daha manşetlere taşınması tüm Gazianteplileri sevindiren bir başka gelişme oldu.

5 Ekim tarihinde sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri olan Kevin Mirallas’ın transferiyle birlikte binlerce kişi “Artık Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını takip edeceğiz” yorumlarını yaptı. İşte önde gelen spor sitelerinde yapılan o yorumlar:

BBC: "Gaziantep FK, Mirallas transferini elinde baklava tutarak duyurdu."

Football Joe: "Kevin Mirallas Gaziantep FK’da. Bu baklavanın ilk kez bir transfer duyurusunda kullanılması olabilir mi?"

Football Tweet: "Gaziantep FK, Kevin Mirallas’ın transferini bir tepsi baklava tutarken açıkladı. Muhteşem bir şey."

The Offside Rule: "İşte güne başlerken görmeyi hiç beklemediğimiz bir şey. Türk kulübü Gaziantep Everton’ın eski yıldızı Kevin Mirallas’ı duyurdu. Hem de elinde baklava ile."

Sphera Sports: "Mirallas Gaziantep’te. Transfer baklavayla duyuruldu."

T-Vine: "Mirallas’ın doğum günü baklavayla kutlandı! Gaziantep takımı, transfer duyurusunda geleneksel bir Türk karşılaşması tercih etti. Dünyaca ünlü futbolcu, dünyaca ünlü Gaziantep baklavasıyla duyuruldu."

Nieuwsblad: "Mirallas’ın transferine baklavalı kutlama. Muhteşem düşünce."

Oddschanger: "Bunu tek başına mı yiyeceksin Kevin? Mirallas Türkiye ekibi Gaziantep’e imza attıktan sonra baklava tutuyor."

BÜYÜKEKŞİ: "ŞEHRİMİZ ADINA GURURLUYUZ"



Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kevin Mirallas transferinin dünyada ses getirmesinden dolayı haklı bir gurur yaşadıklarını dile getirdi. Mirallas’ı kadroya katabilmek adına uzun süredir titiz bir çalışma yaptıklarını söyleyen Büyükekşi, “Kevin Mirallas kariyeri boyunca gösterdiği performansla adını Avrupa’ya kanıtlamış bir futbolcudur. Kariyerinde sayısız başarılara sahip. Bizlerde şehrimizi her zaman başarılarıyla adından söz ettirebilmek adına yoğun çaba gösteriyoruz. Kendisinin transferi için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte oldukça titiz bir çalışma içerisine girdik ve sonunda takımımıza kazandırmayı başardık. Transferin ardından Avrupa ve Dünya’da ses getirmeyi elbette bekliyorduk ancak biz şehrimizin simgelerinden olan baklavamızı da bir kez daha duyurmayı başardık. Kevin Mirallas transferi sadece kulübümüz için değil şehrimiz için de büyük bir etki oluşturdu. Dünyanın hemen hemen her noktasında yapılan yorumları gördükçe bir Gaziantepli olarak haklı bir gurur yaşıyoruz. Umut ediyorum ki Mirallas, bundan sonra sahada göstereceği performansla adından söz ettirmeye devam edecek. Gerçekten çok düzgün bir karakter ve inanılmaz bir futbolcuyu aramıza kattık. Takımımızdaki tüm futbolcularımızla birlikte bu sezon çok başarılı bir Gaziantep Futbol Kulübü izleteceğimize inanıyorum” dedi.

“GAZİANTEP FUTBOL İLE DE DÜNYA GÜNDEMİNE GELECEK”



Gaziantep’in gastronomisi, sanayisi ve binlerce yıllık tarihi ile dünya çapında haklı bir üne sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükekşi, Gaziantep’in futbol ile de dünyada konuşulmasını hedeflediklerini ifade etti. Büyükekşi, “Bir sanayi kenti olan Gaziantep, dünyanın 180’e yakın ülkesine ihracat yapıyor. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5. şehriyiz. Aynı zamanda bir gastronomi şehriyiz. Dünyanın lezzet başkentiyiz. Hedefimiz Gaziantep denilince sanayi, gastronomi ve tarihi güzelliklerin yanında futbolun da akla gelmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP’İ VE GAZİANTEP’İN DEĞERLERİNİ DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ”



Gaziantep’in dünya çapında daha fazla tanınmasının kentteki ekonomik kalkınmayı ve özellikle de turizmin gelişmesini hızlandıracağını söyleyen Büyükekşi, “Futbol, ülkeler ve şehirler için en etkili tanıtım araçlarının başında yer almaktadır. Binlerce yıllık tarihimiz, sanayimiz ve gastronomimizle dünyanın ilgisini çeken şehrimizin futbol ile de dikkatleri üzerine toplaması Gaziantep’in tanıtımı ve dolayısıyla da ekonomisinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak şehrimizin tüm dünyada daha fazla tanınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Oynayacağımız güzel ve sonuç getiren futbol ile Gaziantep’i ve değerlerimizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bize güvensin, desteğini arttırsın. Taraftarımızın da desteği ile herkesin gurur duyacağı bir takım olacağız” diye konuştu.