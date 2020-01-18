Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI TAKİP

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.