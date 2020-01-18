Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI TAKİP

İLK 11’LER:
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kenan, Kayode
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor, Genoa’dan Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Şu sıralar hakkında Inter iddiaları oraya atılan Victor Moses için menajer oyunları devreye girdi.