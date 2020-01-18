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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:25
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 19:28

Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI TAKİP

Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI TAKİP

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Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER:

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kenan, Kayode

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

MÜCADELEYİ İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…

 

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