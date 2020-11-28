Gaziantep FK'den Marius Sumudica tepkisi: Rakip takımların hepsi hocamıza karşı

Gaziantep FK, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Gaziantep ekibinde maçta kırmızı kart gören teknik direktör Mairus Sumudica basın toplantısına katılmadı. Rumen hocanın cezası nedeniyle basın toplantısında açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Gabriel Margarit, ikinci yarı 10 kişi oynamalarına rağmen son dakikalarda yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.
Son haftalarda çok iyi performans gösterdiklerini ve bu maçta da galibiyeti son 30 saniyede kaçırdıklarını belirten Margarit, "İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen iki puan kaybeden taraf biz olduk. Son 30 saniye gelen gol bizi çok üzdü ve kızdırdı. Çünkü çok iyi bir mücadele örneği gösterdik. Ama ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Rakip takımların hepsi hocamıza karşı. Hocamız kesinlikle hiçbir şey söylemedi. Yaptığı her hareket anında cezalandırılıyor. Rakip takım hocası sürekli bizim alandaydı ama ona herhangi bir ceza ya da kart verilmedi. Galiba hocamız Türk pasaportu alana kadar ellerini bağlayıp kenarda durması gerekecek. Çünkü başka şekilde olmuyor. En ufak hareket ya da söylem anında cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.
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Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, 2-2 berabere biten Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son 30 saniyede gelen gol bizi çok kızdırdı ve üzdü" dedi.
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