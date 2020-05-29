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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 16:18
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Gaziantep FK'de bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Gaziantep FK'de bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep FK’den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.”

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