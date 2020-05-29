Gaziantep FK'de bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

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TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin' Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin' Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.

'Haaland'ın gölgesinde kaldı' dedikleri golcüyü Terim'e sundular 'Haaland'ın gölgesinde kaldı' dedikleri golcüyü Terim'e sundular Galatasaray scout ekibi, forvet transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi. Sarı-Kırmızılıların scoutları, 21 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Terim'e, ‘Haaland'ın gölgesinde kaldı' diyerek sundu.

İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.

'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor 'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.