Gaziantep FK'de 2'si futbolcu 4 kişide daha koronavirüs çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Avcı, Terim'in gözdesini kapıyor Avcı, Terim'in gözdesini kapıyor Devre arasında 10 numara takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 28 yaşındaki milli futbolcunun Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fener'in cazip teklifi işi bitirdi! Fener'in cazip teklifi işi bitirdi! Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Babel'de beklenmedik gelişme Babel'de beklenmedik gelişme Galatasaray'da uzun süre gönderilecekler listesinde yer alan Ryan Babel, bu sezon kendini bulmaya başladı. 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak olan Hollandalı yıldızın böyle bir durumda maaşında indirime gitmesi bekleniyor.

Niasse adım adım Kartal'a! İşte talep ettiği ücret Niasse adım adım Kartal'a! İşte talep ettiği ücret Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, şu an boşta olan Oumar Niasse ile ilk görüşmesini yaptı. Yönetimin Senegalli golcüyle ilk teması olumlu geçerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alındıktan sonra resmi adımlar atılacak. Niasse, Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro maaş talep ediyor.

Cimbom'da Luyindama paniği: Hemen Türkiye'ye dön Cimbom'da Luyindama paniği: Hemen Türkiye'ye dön Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.