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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:14
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:14

Gaziantep FK'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Gaziantep FK'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

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Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili TFF’ye ‘kural hatası’ başvurusu yapacağını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Süper Lig’de ilk sezonunu yaşayan Gaziantep Futbol Kulübümüzün, sezon başından bu yana oynadığımız karşılaşmalarda aleyhimize yönelik gerçekleşen hakem hataları kulübümüz ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir.

Türk futboluna ve değerlerine büyük saygı duyan kulübümüz, ülkemizde kullanılmaya başlanılan “VAR” sistemine rağmen haftalardır süre gelen ve sonucu direkt olarak etkileyen hakem hatalarından dolayı ne yazık ki kritik puan kayıpları ve bunun doğal sonucu olarak maddi zarara uğramaktadır.

Şuana kadar canımızın birçok kez acımasına rağmen, Türk Futbolumuzun huzuru ve hakemlerimizin de hata yapabileceğine karşı olan anlayışımız karşısında sessizliğimizi koruduk. Ancak üzülerek belirtmekteyiz ki, ligin bu kritik sürecinde bu hataların HİÇ BİR KULÜBÜMÜZ için yaşanmasını istemiyor ve bu doğrultuda gereken fedakarlıkları da yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna belirtiriz.

KURAL HATASIYLA İLGİLİ BAŞVURUMUZ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, sezon başından bu yana birçok kez canımız yanmış olsa da hakemlerimize olan inancımızdan ve Türkiye Futbol Federasyonu’na olan saygımızdan dolayı sessizliğimi korumayı başarmıştık. Ancak Gençlerbirliği maçında yaşanan penaltı pozisyonundaki kararın “KURAL HATASI” olduğu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuruları yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

MERKEZ HAKEM KURULUNA ÇAĞRIMIZDIR

Son zamanlarda Süper Lig’de birçok güzide kulübümüzün, hakem hatalarından dolayı yaptığı açıklamaları ve bu ortamın Türk Futbolumuza zarar verdiği düşüncesini taşımaktayız. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’muza çağrıda bulunarak, Kulüpler Birliği nezdinde yaşanılan hatalarla ilgili tüm kulüp temsilcilerimizle birlikte bir toplantı gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.”

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