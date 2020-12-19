Gaziantep FK'dan taziye mesajı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.

Aydın Türkmen yazdı: Seri sonu Aydın Türkmen yazdı: Seri sonu AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Galatasaray'ın dün akşam 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçını yazdı.

Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Erzurum maçı öncesi 3 eksik Beşiktaş'ta Erzurum maçı öncesi 3 eksik Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.