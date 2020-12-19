Gaziantep FK'dan taziye mesajı

Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir hastanede meydana gelen patlama sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileriz." ifadesine yer verildi.
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.
Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.
AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Galatasaray'ın dün akşam 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçını yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
G.Saray, ligin 13.haftasının açılış maçında bugün Karagümrük'le tam 36 yıl sonra karşılaşacak.