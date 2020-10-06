Gaziantep FK'dan 10 transfer

Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;
GELENLER
Cenk Enver Şahin (Serbest)
Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor
Alexandru Maxim ( Maniz 05)
Zvonimir Kozulj (Serbest)
Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir)
Andre Felipe (Gremio)
Muhammet Demir (Medipol Başakşehir)
Kevin Mirallas (Royal Antwerp)
Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)
Nouha Dicko (Serbest)
GİDENLER:
Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü)
Bartlomiej Pawlowski (Slack Wroclaw (Bedelsiz)
Raman Chibsah (VfL Bochum)
Mugdat Celik (Kayserispor)
Bartlomiej Pawlowski (Slask Wroclaw)
Souleymane Diarra (Serbest)
Patrick Twumasi (Deportivo Alavés)
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.