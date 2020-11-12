Gaziantep FK'da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.