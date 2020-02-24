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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:27
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:27

Gaziantep FK zorlu fikstüre giriyor

Gaziantep FK zorlu fikstüre giriyor

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Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep Futbol Kulübü, üç haftalık süreçte üst sıraları ilgilendiren önemli maçlara çıkacak.

Ligdeki son 4 maçında 7 puan toplayarak taraftarını sevindiren kırmızı-siyahlılar, 23. haftada 31 puana ulaştı.

Zorlu bir sürece girecek Gaziantep FK, gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak, ardından da taraftarının önünde Trabzonspor'a karşı sınav verecek. Kırmızı-siyahlı ekip, 26. haftada ise dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a ise 4-1 yenilmiş, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Son haftalardaki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapan Gaziantep FK'nin teknik heyeti ise bu zorlu süreci maç maç değerlendiriyor.

Teknik direktör Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakip kim olursa olsun her zaman galibiyeti arzulayan ve bunun için mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Takımında da böyle bir hava yakaladıklarını aktaran Rumen teknik adam, "Ben ligi hiçbir zaman paket olarak değerlendirmedim. Benim için kolay veya zor maç diye bir şey yok. Bu ligde herkes birbirini yenebilecek güçte." diye konuştu.

Her maçı tek tek değerlendirdiğini anlatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Ben haftaları değerlendirip ona göre plan yapmam. Geçen maçı unutup, önümüzdeki ilk karşılaşmaya konsantre olmaya özen gösteririm, takımımın tüm dikkatini de bu müsabakaya toplarım. O yüzden benim için 3 haftalık periyotlar, değerlendirmeler doğru değil. Takımımızın odaklanması gereken yer, Medipol Başakşehir maçı. Her şeyimizi bu maçtan puan veya puanlar çıkarmak üzerine kurgulayacağız. Sahada gerçek kimliğimizi ortaya çıkarırsak İstanbul'dan puanlarla döneceğimize inanıyorum."

- "Üç ihtimalli maçlar"

Söz konusu maçların tamamını "Üç ihtimalli" olarak değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, şunları ifade etti:

"Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor... Bu üç takım da üst sıraları zorlayan, şampiyonluk iddiası olan ekipler. Ama kim tahmin edebilirdi bizim Sivasspor'u 5-1 yenebileceğimizi. Biz bahsettiğiniz 3 maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz, berabere de kalabiliriz. Benim için sonuç önemli değil. Oyun kalitesi anlamındaki yükselen ivmemizi sürdürelim, sonuç önemli değil. Bizim hedefimiz lig sonu için. Ligde kaldığımızda hedeflerimizi yakalamış olacağız. O yüzden 3 maçı değil, ilk maçımızı konuşmak daha doğru. Başakşehir, önemli oyunculardan kurulu bir takım, iyi bir oyun anlayışı var. Biz de gücümüzü ona göre kullanıp sahadan puan veya puanlar almaya çalışacağız."

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